Číňania si zarezervovali košické železiarne U. S. Steel

Na snímke výrobné priestory spoločnosti U.S.Steel v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 27. januára (TASR) - Predaj košických železiarní U. S. Steel štartuje. Americkí majitelia dávajú zelenú čínskej He Steel Group, čím zmietajú iné ponuky zo stola. Informoval o tom dnes denník Hospodárske noviny (HN).Podľa informácií HN obe spoločnosti podpísali vo štvrtok (26. 1.) v Pittsburghu memorandum o porozumení. Začína sa tak vstup čínskeho kapitálu do košickej továrne.uvádza hovorca košického U. S. Steelu Ján Bača.Zo zistení HN vyplýva, že nasledujúcim krokom bude takzvaná due diligence, ktorá odštartuje počas februára. Z európskeho hľadiska označuje komplexný audit, teda hĺbkovú kontrolu či previerku podniku.vysvetľuje viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula.Medzi záujemcami bola napríklad aj česká spoločnosť Moravia Steel, za ktorou stoja slovenskí milionári na čele s Tomášom Chrenekom. Favoritom však bola práve He Steel, ktorá má za akcie košickej továrne núkať až 1,4 miliardy eur. To je približne suma, za ktorú by boli Američania svoju továreň ochotní predať.Dianie okolo košického U. S. Steelu sleduje aj štát. Ten sa v prípade zmeny majiteľa chce uchádzať o akcionársky podiel.povedal hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano.