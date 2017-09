Cinematik uvedie 48 premiér. Ponúka i dokument Tisíckrát Jááánošííík

Festival Cinematik, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 5. septembra (TASR) - Celkovo 104 filmov, z toho 91 celovečerných a 13 krátkometrážnych, premietne 12. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. "Z 91 filmov 57 ešte nebolo v distribúcii a 48 má slovenskú premiéru," povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.Tradičná súťažná sekcia Meeting Point Europe uvedie desať filmov reflektujúcich to najlepšie zo súčasnej európskej kinematografie. Medzi nimi sú roadmovie American Honey (r. Andrea Arnold), Druhá strana nádeje (r. Aki Kaurismäki), drsná poľská dráma o deťoch a násilí Detské ihrisko (r. Bartosz M. Kowalski), dráma Elle (r. Paul Verhoeven) či snímka Bez názvu (r. Michael Glawogger, Monika Willi). "Je to posledný film legendárneho rakúskeho dokumentaristu, ktorý pred rokom zomrel na maláriu v Afrike pri nakrúcaní práve tohto filmu," poznamenal Štric a predstavil i druhú súťažnú sekciu Cinematik.doc. V sekcii slovenských dokumentov sa predstaví a o Cenu Literárneho fondu sprevádzanú prémiou 750 eur pre režiséra zabojuje deväť filmov. Medzi nimi napríklad časozberný dokument o mladých európskych rodinách - 10 rokov lásky (r. Adam Hanuljak), príbeh Slováka, ktorý bojoval a zahynul v druhej svetovej vojne v americkej armáde - Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom (r. Dušan Hudec), roadmovie z Donbasu Mir vam (r. Juraj Mravec) či tragikomický pohľad do sveta tradičnej rómskej hudby Ťažká duša (r. Marek Šulík).Aktuálny výber slovenskej kinematografie, v minoritnej aj v majoritnej koprodukcii, predstaví aj sekcia Čo dom dal s premiérovou novinkou Nina, druhým celovečerným hraným filmom Juraja Lehotského. Na divákov čaká aj svetová premiéra nového slovenského titulu DOGG štvorice režisérov Slávo Zrebný, Vilo Csino, Enrik Bistika a Jonáš Karásek.povedal pre TASR Peter Konečný z organizačného tímu Cinematiku. DOGG tvoria štyri poviedky, ktorých základom sa stal strach - jedna z najčastejšie sa prejavujúcich ľudských emócií. Strach z viditeľného aj neviditeľného, jeho schopnosť morfovať sa do stále nových tvarov.Šesťdňový festival uvedie vo svetovej premiére aj dokument Tisíckrát Jááánošííík alebo zrod legendy režiséra Juraja Štepku. Tvorcovia štylizovaného hraného dokumentu sledujú takmer polstoročný trpko-smiešny osud hry a divadla od premiéry v Radošine v roku 1970 až po poslednú inscenáciu Jááánošííík po tristo rokoch. Film rozpráva o neľahkom desaťročnom schvaľovaní inscenácie Radošinského naivného divadla v čase normalizácie, ale aj o následnom diváckom i kritickom prijatí.V Piešťanoch uvidia diváci v slovenskej premiére i aktuálneho víťaza karlovarského festivalu, českú poetickú snímku Křižáček režiséra Václava Kadrnku. Hrdinom historickej roadmovie je otec (Karel Roden), ktorý hľadá strateného syna.doplnil Konečný.Cinematik, ktorý mal minulý rok 13.000 registrovaných divákov, sa v aktuálnom ročníku bude venovať tiež súčasnému belgickému filmu.dodal Štric.Na sprievodné podujatia upozornil výkonný riaditeľ festivalu Tomáš Klenovský. V rámci koncertov vystúpia Bad Karma Boy, Bijouterrier, Peter Lipa a ďalší. Divákov tiež čaká projekcia doku-drámy Optimista v Elektrárni Piešťany, dve výstavy či filmový kvíz.Festival sa uskutoční od 12. do 17. septembra.