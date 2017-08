Cinematik uvedie aj Spielbergove Blízke stretnutie tretieho druhu

Na archívnej snímke kinosála piešťanského Domu umenia Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 11. augusta (TASR) - Eye on Films je názov špeciálnej sekcie, v ktorej aj tento rok premietne filmy 12. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Rovnomennú platformu iniciovala francúzska spoločnosť Wide Management, cieľom ktorej je prezentovať prvé a druhé filmy režisérov z celého sveta. V súčasnosti má viac ako 152 partnerských organizácií vo vyše 40 krajinách, patrí medzi ne aj piešťanský Cinematik.V sekcii sa bude premietať francúzska snímka Fannyho Jeana-Noëla Move! Dance your live. Hrdinami sú profesionálni aj amatérski tanečníci, deti aj starí ľudia. Poeticko-estetický film, ktorý sa venuje tancu, sa nakrúcal v 18 destináciách sveta. Aktuálnu súčasnosť pôsobivo zaznamenáva talianska snímka Sex Cowboys. Venuje sa dnešnej mladej generácii, ktorá sa cíti stratená, je bez práce, bývania a zadefinovaného životného štýlu. Postavy, ktoré si generačnú krízu riešia hľadaním svojho miesta, režíruje Adriano Giotti. Eye on Films prinesie divákom aj taiwanský film The Last Painting, ktorého dej sa odohráva v deň taiwanských volieb. Študentku tretieho ročníka vysokej školy nájdu v jej prenajatom byte mŕtvu. Jej telo s vylúpenými očami je potreté olejovými farbami. Dôkazy poukazujú na jej spolubývajúceho a kamarátku. O záhadnom zmiznutí Magdalény rozpráva brazílsky film Elon Does Not Believe to Death. V réžii Ricarda Alvesa mladšieho sa Elon, muž zmiznutej ženy, rozhodne zistiť, čo sa jeho milovanej stalo. Pri riešení záhady nestráca svoj zdravý úsudok.Medzi najväčšie lákadlá festivalu patrí aj sekcia Special Screenings - Zvláštne uvedenie, ktorá uvedie premiéru gruzínsko-rusko-poľskej koprodukčnej drámy Rukojemníci (Hostages). Film Reza Gigineišviliho zaznamenáva skutočné udalosti z roku 1983, kedy sa skupina siedmych Gruzíncov pokúsila ujsť zo Sovietskeho zväzu. Unesené dopravné lietadlo zostrelia, a tí, čo haváriu prežili, sú súdení a popravení. V sekcii je zaradená aj akčná komédia Zero. Film Gyula Nemesa sleduje, ako môže prebiehať boj za záchranu včiel. Ak by totiž zmizli zo sveta včely, zostáva ľudstvu len pár rokov existencie. Zvláštne uvedenie odpremieta aj projekt Manifesto, v ktorom herečka Cate Blanchettová prezentuje niekoľko monológov, každý štylizovaný do iného umeleckého manifestu. Ambiciózny projekt režiséra Juliana Rosefeldta bol uvedený aj na festivaloch Sundance, Rotterdam či Tribeca.Divákov čaká i poľská snímka Sztuka kochania: Historia Michaliny Wislockiej. Hrdinka Michalina Wislocka je najznámejšou sexuologičkou komunistického Poľska. Bije sa za práva na vydanie jej knihy, ktorá by mala zmeniť sexuálny život Poliakov navždy. Na jej príbeh sa pozrela režisérka Maria Sadowska. Premietanie tohto mimoriadne úspešného poľského titulu bude súčasťou prvého slávnostného odovzdávanie výročných cien Asociácie slovenských filmových strihačov.Cinematik prinesie v sekcii Zvláštne uvedenie aj sci-fi kult, ktorý v tomto roku oslavuje 40 rokov od svojej premiéry. Diváci budú môcť prežiť na veľkom plátne návrat filmu Stevena Spielberga - Blízke stretnutie tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind). Podľa mnohých kritikov Spielbergov najlepší autorský film premietne festival v reštaurovanej verzii.Piešťanský 12. MFF Cinematik sa uskutoční od 12. do 17. septembra.TASR poskytol informácie za PR festivalu Peter Konečný.