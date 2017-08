Čínska CEFC rokuje o prevzatí podielu v ropnom koncerne Rosnefť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Moskva 17. augusta (TASR) - Čínska spoločnosť CEFC China Energy vedie predbežné rozhovory o prevzatí podielu v ruskom ropnom koncerne Rosnefť. Uviedli to dnes tri zdroje oboznámené s diskusiami.Zatiaľ nie je jasné, koľko plánuje CEFC do Rosnefti investovať, informovala agentúra Reuters. Ako dodala, jeden zo zdrojov blízky Rosnefti uviedol, že firma je otvorená predaju podielu vo svojom maloobchodnom biznise. Ten zahrňuje takmer 3000 čerpacích staníc, približne 150 komplexov na uskladňovanie ropy a vyše 1000 cisternových áut na prepravu benzínu.Kedysi bola najväčším dodávateľom ropy do Číny Saudská Arábia, z tejto priečky ju však vytlačilo práve Rusko. Samotná spoločnosť Rosnefť je v Rusku ďaleko najväčšou a najvplyvnejšou ropnou firmou s úzkymi väzbami na Kremeľ. Prístup k rezervám a rafinačnej kapacite Rosnefti by tak podporil ambície čínskej CEFC stať sa svetovým obchodníkom s energiami a silným konkurentom firiem ako napríklad Glencore.