Peking 16. júla (TASR) - Čínska ekonomika sa v 2. kvartáli pravdepodobne spomalila, keďže vláda v Pekingu sa snaží obmedziť rizikové úvery. Aj pokles investícií si vyžiadal svoju daň. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu medzi poprednými analytikmi.Experti predpovedajú, že výkon druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v období apríl-jún zvýšil o 6,8 %.V prvých troch mesiacoch tohto roka čínska ekonomika expandovala o 6,9 % a prekonala aj odhady analytikov.Čína zverejní oficiálne údaje za 2. kvartál v pondelok 17. júla. Ázijskú ekonomiku v uplynulých rokoch ťahali investície do infraštruktúry, ktoré však prispievajú k rastu jej dlhu, a tiež do nehnuteľností. Varovanie pred možnou finančnou krízou však podnietilo Peking, aby to zastavil.Agentúra Fitch Ratings tento týždeň upozornila, že rastúci dlh Číny by mohol spôsobiť, ale zatiaľ krajine ponechala rating na úrovni A-plus.Ale Moody's v máji po takmer troch desaťročiach zhoršila Číne rating dlhodobých devízových záväzkov a záväzkov v domácej mene na A1 z doterajšieho stupňa Aa3. Dôvodom sú obavy z prasknutia úverovej bubliny a spomaľovanie ekonomiky.Analytici očakávajú pokračovanie doterajšieho trendu, teda spomaľovanie čínskej ekonomiky aj v tomto 2. polroku 2017 práve pre spomaľovanie realitného trhu a sprísnenie likvidity. Ale zároveň predpovedajú, že pokles hospodárskeho rastu bude len mierny, lebo čínski politici sa pripravujú na dôležitý kongres Komunistickej strany.Vláda v Pekingu znížila svoj cieľ pre hospodársky rast v tomto roku na 6,5 % po tom, ako čínska ekonomika vlani expandovala o 6,7 %, čo bol jej najslabší výkon za viac ako štvrťstoročie.