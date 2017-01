Čínska firma je sponzorom Medzinárodného olympijského výboru

Čínsky prezident Si Ťin-pching (vľavo) a šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 19. januára (TASR) - Trinástym hlavným sponzorom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa stala čínska spoločnosť Alibaba Group. Prezident MOV Thomas Bach a zakladateľ spoločnosti prevádzkujúcej elektronický obchod Jack Ma o podpise kontraktu informovali v Davose na tamojšom Svetovom ekonomickom fóre.Alibaba sa pridala k exkluzívnej spoločnosti firiem Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Dow, General Electric, McDonald's, Omega, Panasonic, Procter and Gamble, Samsung, Toyota a Visa. Finančné podrobnosti zmluvy, ktorá znie až do roku 2028, zainteresovaní nezverejnili. Odhaduje sa však, že hlavní sponzori MOV platia za obdobie rokov 2017 až 2020 približne 100 miliónov USD.Alibaba dostane právo používať olympijské symboly na komerčné účely. Pre riadiacu organizáciu svetového športu by nový sponzor mohol ponúknuť internetové služby, zriadiť globálnu platformu olympijského elektronického obchodu či pripraviť olympijský televízny kanál pre čínskych divákov.