Čínska inflácia sa v apríli zrýchlila na 1,2 percenta

Peking 10. mája (TASR) - Čínska inflácia sa v apríli zrýchlila na 3-mesačné maximum. Naopak, tempo rastu cien výrobcov kleslo z dôvodu oslabenia cien komodít.Index spotrebiteľských cien v apríli medziročne stúpol o 1,2 % po 0,9-% náraste v marci, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien len na 1,1 %. Inflácia sa teda naďalej pohybuje hlboko pod inflačným cieľom vlády, ktorý je na úrovni 3 %.Inflácia bez započítania cien potravín dosiahla v apríli 2,4 % po 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny potravín padli o 3,5 % po 4,4-% poklese v marci.V medzimesačnom porovnaní sa čínske spotrebiteľské ceny v apríli zvýšili o 0,1 % po 0,3-% znížení v marci. To bol prvý nárast cien za tri mesiace.Separátna správa štatistického úradu ukázala, že ceny výrobcov v apríli medziročne stúpli o 6,4 % po 7,6-% náraste v marci. To bolo najslabšie zvýšenie cien výrobcov za 4 mesiace. Ekonómovia počítali s nárastom o 6,7 %.V medzimesačnom porovnaní ceny výrobcov klesli o 0,4 % po 0,3-% zvýšení v marci.