Čínska investičná skupina rokuje o vstupe do skupiny Penta

Na snímke partner investičnej skupiny Penta Jaroslav Haščák Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 21. apríla (TASR) - Čínska investičná skupina CEFC rokuje po skupine J&T s ďalším veľkým investičným hráčom o prehĺbení spolupráce. Podľa zdrojov týždenníka Euro chce vstúpiť do vlastníckej štruktúry česko-slovenskej investičnej skupiny Penta, od ktorej minulý rok kúpila za 7,4 miliardy Kč (275,02 milióna eur) administratívne centrum Florentinum.Práve transakcia s Florentinom, s ktorou sú podľa informácií Eura spokojné obidve strany, stojí za úsilím o prehĺbenie spolupráce. Jednou z možností je podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov vstup CEFC do investičnej skupiny.uviedol jeden zo zdrojov.V prípade nákupu polovice česko-slovenskej investičnej skupiny by išlo o zvlášť veľkú transakciu. Jej hodnota by sa mohla pohybovať okolo 20 miliárd Kč. Ďalšou možnosťou je, že by sa CEFC podieľala s Pentou na spoločných projektoch.uviedol dobre informovaný zdroj. Práve v tejto oblasti je Penta skutočne silná. Okrem zdravotníctva pôsobí skupina aj v realitách, médiách, v strojárstve, maloobchode či v oblasti hazardu.uviedol v súvislosti s možnosťami spolupráce hovorca Penty Ivo Mravinac. Samotná CEFC na otázky Eura nereagovala.