Čínska obdoba Twitteru cenzuruje mikroblogy so zmienkou o Mackovi Pu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 17. júla (TASR) - Čínska mikroblogovacia sieť Sina Weibo zakázala svojim používateľom zmieňovať vo svojich príspevkoch čínsky preklad mena hlavného hrdinu detskej knihy o príhodách Macka Pu. Napísal o tom cez víkend denník Financial Times (FT).Denník spresnil, že počas víkendu boli administrátormi sociálnej siete cenzurované všetky mikroblogy, v ktorých sa spomínalo meno hlavného hrdinu rovnomennej knihy anglického spisovateľa Alana Alexandra Milnea.Pri každom pokuse "postnúť" mikroblog so zmienkou o Mackovi Pu sa na obrazovke objavuje oznámenie s upozornením, že blog má nelegálny obsah. Niektorým používateľom sa však tento zákaz napriek tomu podarilo obísť, napísal denník.Podľa FT z ponuky čínskeho servera WeChat zmizlo aj niekoľko animácií v grafickom formáte GIF s Mackom Pu.Predstavitelia Sina Weibo správu zverejnenú FT nijako nekomentovali a ani čínske úrady oficiálne neinformovali o nových opatreniach na kontrolu internetu.Znalci Číny, o ktorých komentár FT požiadali, však predpokladajú, že najnovší zákaz je spätý s tým, že mnohí používatelia internetu často písali, že súčasný čínsky prezident Si Ťin-pching svojím výzorom nápadne pripomína Macka Pu.K cenzúre dochádza v čase, keď sa blíži jesenný zjazd Komunistickej strany Číny, na ktorom má údajne dôjsť aj k zmenám v jej predsedníctve.S porovnávaním Si Ťin-pchinga ku kreslenej postavičke malého medvedíka sa začalo v roku 2013, keď sa Si stretol so vtedajším prezidentom USA Barackom Obamom. Fotografia, na ktorej obaja štátnici kráčajú vedľa seba, sa objavila v médiách v susedstve ilustrácie zobrazujúcej Macka Pu s Tigríkom. Rok nato na internete kolovala fotografia čínskeho prezidenta, ako si podáva ruku s japonským premiérom Šinzóom Abem, sprevádzaná ilustráciou, na ktorej bol Macko Pu s oslom Híkajom.Služba Sina Weibo poskytuje podobné služby ako Twitter a má viac ako 500 miliónov používateľov. Funguje od roku 2009.