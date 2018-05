Čínska priemyselná produkcia v apríli vzrástla o 7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. mája (TASR) - Rast čínskej priemyselnej produkcie sa v apríli zrýchlil viac, než sa očakávalo. Naopak, expanzia maloobchodných tržieb a investícií do fixných aktív sa spomalila, čo odráža oslabenie rastovej dynamiky.Priemyselná produkcia v apríli medziročne stúpla o 7 % po 6-% zvýšení v marci, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu len na 6,4 %.Maloobchodné tržby v apríli medziročne vyskočili o 9,4 % po 10,1-% náraste v marci. Ekonómovia počítali s ich zvýšením o 10 %.Ďalšia správa štatistického úradu ukázala, že investície do fixných aktív od januára do apríla stúpli o 7 % po 7,5-% expanzii v prvých troch mesiacoch do marca.