Čínska skupina CEFC môže získať polovicu v J&T Finance Group

Praha/Frankfurt nad Mohanom 15. septembra (TASR) - Čínska skupina CEFC môže získať významnejší podiel v československej bankovej skupine J&T Finance Group, rozhodla Európska centrálna banka (ECB). Toto je prvý úradný krok, ešte sa čaká na schválenie ďalšími národnými regulačnými orgánmi.povedal pre portál iDNES.cz hovorca CEFC Pavel Bednář.dodala hovorkyňa J&T Monika Veselá.Skupina, ktorá je šiestou najväčšou súkromnou investičnou spoločnosťou v Číne, sa snaží o získanie polovičného podielu v J&T Finance Group.O transakcii ešte budú rozhodovať centrálne banky v krajinách, v ktorých finančná skupina pôsobí, to znamená v Česku, na Slovensku, v Chorvátsku, Rusku a na Barbadose. Pod J&T spadajú štyri banky vrátane významnej investičnej banky a jednej z veľkých slovenských retailových bánk, Poštovej banky.V Česku čínska skupina CEFC už nakúpila podiely v mnohých spoločnostiach v rôznych odvetviach - napríklad futbalový klub Slavia, administratívny komplex Florentinum alebo podiel v Pivovaroch Lobkowicz. Kúpila aj strojárenskú firmu Žďas, časť cestovnej kancelárie Invia.cz a podiel v leteckom dopravcovi Travel Service.CEFC má doteraz vo finančnej skupine J&T podiel 10 %. Už v marci minulého roka sa dohodla na zvýšení podielu na polovicu.Vstup Číňanov do podnikania by mal umožniť expanziu na nové trhy. Pobočka J&T Bank by na základe vzájomnej spolupráce mala vzniknúť aj v Číne.Súčasťou strategického partnerstva je aj rámcová dohoda J&T Finance Group s čínskou finančnou inštitúciou China Development Bank v celkovej hodnote 800 miliónov eur na investície do vybraných projektov.