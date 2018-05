Čínske elektrické bicykle budú musieť byť zaregistrované v EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. mája (TASR) - Čínske elektrické bicykle budú musieť byť zaregistrované v Európskej únii (EÚ). Cieľom tohto kroku je obmedziť lacný dovoz, ktorý podľa európskych výrobcov zaplavuje trh v Únii.Európska komisia (EK) má dostatok dôkazov, že čínski výrobcovia dostávajú dotácie, čo im umožňuje dovážať elektrické bicykle do Európy za dumpingové ceny. Uvádza sa v oficiálnom úradnom vestníku EÚ.Po najnovšej zo série štúdií EÚ o čínskom dotovanom exporte celej škály výrobkov, od solárnych panelov po oceľ, začala Komisia antidumpingové a antisubvenčné vyšetrovania e-bicyklov.Taiwanský Giant, jeden z najväčších svetových výrobcov bicyklov s továrňami v Číne, ako aj v Holandsku, pritom poprel, že ich dovoz do EÚ značne vzrástol, píše sa vo vestníku.Systém registrácie elektrických bicyklov umožní prípadné uvalenie ciel so spätnou platnosťou od začiatku mája.Európska asociácia výrobcov bicyklov (EBMA), ktorej sťažnosti podnietili vyšetrovanie, tvrdí, že čínske spoločnosti predávajú e-bicykle s asistenciou pedálov v EÚ za ceny, ktoré sú niekedy nižšie ako výrobné náklady, pretože sú podporované dotáciami.EBMA požiadala o registráciu. Argumentuje, že prudký nárast dovozov za nízke ceny by mohol viesť k vytváraniu skladových zásob pred hlavnou predajnou sezónou v roku 2018, čo by podkopalo účinok možných ciel.Komisia má do 20. júla rozhodnúť, či uloží dočasné antidumpingové clá. Ak ich zavedie, vzťahovali by sa teda aj na obdobie, počas ktorého bol už dovoz registrovaný. Úradný vestník EÚ uviedol, že sa s registráciou začne v piatok (4.5.).Export čínskych produktov, medzi ktoré patria značky Battle-Fushida, Aima a Tianjin Golden Wheel, sa od novembra 2017 do februára 2018 zvýšil o 82 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pričom ceny boli o 8 % nižšie.EBMA uvítala, že registrácie, ktoré sú podľa nej prvým krokom k ochrane priemyslu v EÚ, prichádzajú včas, aby sa zabránilo nárastu dovozu elektrických bicyklov počas hlavných letných predajných mesiacov.