Čínske firmy v akvizíciách v Nemecku plnia dlhodobý vládny cieľ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 28. decembra (TASR) - Čínske firmy kúpili od začiatku januára do konca októbra 2016 v Nemecku 58 podnikov. Získali ich o 19 viac než za celý vlaňajšok. Pred Vianocami informovala o tom podniková poradenská spoločnosť EY (Ernst & Young).Rekordný počet prevzatí je síce dôležitý, ale za ešte významnejšiu sa pokladá suma, ktorú čínske firmy zaplatili za 58 nemeckých podnikov. Stáli ich 11,6 miliardy eur. Suma dosiahla 20-násobok celkovej hodnoty nákupov roku 2015. Napríklad za prevzatie augsburskej firmy Kuka, ktorá produkuje roboty, zaplatili 4,6 miliardy eur, za mníchovské strojárne KraussMaffei dali jednu miliardu eur a za dodávateľa spaľovacích zariadení odpadu EEW v Göppingene neváhali vynaložiť 1,6 miliardy eur.Čínske firmy v tomto roku za 11 mesiacov preinvestovali v zahraničí okolo 154 miliárd eur. Zameriavajú sa na nákupy technicky vysoko hodnotných výrobných programov. Okrem toho sa týmto spôsobom starajú aj o zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii v čase, keď ich jüan stráca na medzinárodnom trhu hodnotu. Objem čínskych investícií v zahraničí vzrástol medziročne o 55 %.Nemecké firmy v Číne môžu investovať do tamojších podnikov iba výnimočne.Kai Lucks, odborník na nákup firiem a predseda Spolkového združenia Mergers & Acquisitions, povedal, že zahraničným investorom v Číne úrady stále vytvárajú veľké prekážky. Vlani začala platiť vládna smernica, podľa ktorej cudzinci nesmú podnikať v 38 odvetviach. V mnohých ďalších môžu byť aktívni len v prípade, ak vytvoria spoločný podnik s domácou firmou. Stáva sa, že ak si domáci výrobcovia osvoja vyspelú technológiu, potom sa pre nich stávajú nezaujímaví.V Nemecku prevláda názor, že otvorený trh prináša úžitok dokonca aj vtedy, keď zahraničný partner neumožňuje celkom slobodný prístup na svoje teritórium. V krajine však rastú pochybnosti, či je to v prípade Číny skutočne užitočné. Čínski vládcovia totiž vytýčili cieľ, že sa kľúčové domáce priemyselné odvetvia do roku 2050 majú stať technologicky najvyspelejšími na svete. A práve s touto métou sú v súlade aj súčasné prevzatia high-tech firiem v zahraničí.