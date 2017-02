Čínske nákupy boli vlani v USA a v Európe za 94,2 miliardy USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rast aktivity v čínskom súkromnom sektore sa v januári spomalil

Frankfurt nad Mohanom 6. februára (TASR) - Nákupný apetít čínskych firiem v západných priemyselných krajinách sa v poslednom období citeľne zmiernil. Mnohé rozpracované nákupy stornovali. Ale neviedlo to k horšiemu medziročnému výsledku.Vlani čínske podniky ohlásili, že sa rozhodli stornovať nákupy firiem za 74 miliárd USD (68,89 miliardy eur). Uviedla to v štúdii advokátska kancelária Baker-McKenzie. V tomto roku by ich nákup mal stagnovať.Michael DeFranco, vedúci oddelenia fúzií a akvizícií kancelárie, uviedol, že Číňania by mohli v tomto roku však aj tak uskutočniť veľa ďalších nákupov v Severnej Amerike a v Európe. Ale očakáva sa, že dôjde v tejto činnosti k prechodnému poklesu aktivity.Príčiny sa nachádzajú na oboch stranách. Peking kontroluje odlev kapitálu do zahraničia. Západné vlády začali prísnejšie skúmať, či prevzatia, o ktoré majú Číňania záujem, povolia.Číňania nakúpili vlani v Severnej Amerike a v Európe priemyselné kapacity a nehnuteľnosti za 94,2 miliardy USD. Suma bola o viac ako 100 % vyššia než v roku 2015.Do štatistiky sa zachytili len transakcie, ktoré sa dokončili. Preto sa môže údaj advokátskej kancelárie odlišovať od údajov iných podobných štatistík. Napríklad poradenská spoločnosť EY (predtým Ernst & Young) uviedla, že Číňania investovali vlani v samotnej Európe 86 miliárd USD.Čínske firmy budú v nákupoch kapacít pokračovať. Čínsky prezident Si Ťin-pching to minulý mesiac na Svetovom hospodárskom fóre povedal jasne.ako povedal Thomas Gilles z kancelárie Baker-McKenzie, vedúci úseku pre regióny Európa, Blízky východ, Afrika a Čína:Rast aktivity v čínskom súkromnom sektore sa v januári spomalil a dosiahol najmenšie tempo za štyri mesiace. Dôvodom bolo spomalenie oboch sektorov - služieb aj výroby. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločností Caixin a Markit Economics.Kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho súkromného sektora v januári klesol na 52,2 bodu z decembrového 45-mesačného maxima 53,5 bodu.Index sa však udržal nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu, ale je najnižší od septembra 2016.Pod tento výsledok sa podpísalo spomalenie rastu výrobného sektora aj sektora služieb.To podľa analytikov signalizuje, že čínska ekonomika si neudrží také tempo expanzie, aké dosiahla v poslednom kvartáli minulého roka, keď sa jej výkon zvýšil až o 6,8 %.Za celý minulý rok vzrástla druhá najväčšia svetová ekonomika o 6,7 %, čo bolo jej najpomalšie tempo za 26 rokov.