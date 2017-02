Čínske úrady pozastavili po protestoch projekt výstavby hlinikárne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. februára (TASR) - Úrady mesta Ta-čching, ležiaceho na severovýchode Číny neďaleko jej hraníc s Ruskom, sa po protestoch občanov vzdali plánov na výstavbu hlinikárne. Informovala o tom dnes agentúra AP, podľa ktorej ide o ďalší dôkaz nárastu environmentálneho povedomia v radoch čínskeho obyvateľstva.Posledný protest proti výstavbe hlinikárne sa pred tačchinskou radnicou uskutočnil v utorok, keď viac ako 200 demonštrantov čelilo desiatkam policajtov. Nemenovaný obyvateľ pre AP uviedol, že podobné protesty sa v meste konali od začiatku februára.Miestna radnica podpísala so spoločnosťou Zhongwang Holdings Ltd. zmluvu o spolupráci ohľadom výstavby hlinikárne už v roku 2011, pričom malo vzniknúť 30.000 pracovných miest. Po protestoch verejnosti však radnica na svojej internetovej stránke oznámila, že sa so spoločnosťou dohodla na pozastavení projektu. Dodala, že rozhodnutie o tom, či sa v ňom bude pokračovať, závisí od "konsenzu s občanmi".V Hongkongu registrovaná spoločnosť Zhongwang Holdings Ltd. v súvislosti s kauzou výstavby hlinikárne v Ta-čchingu vydala vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že jej výrobné procesy vyhovujú všetkým medzinárodným environmentálnym štandardom.Podobné protesty kvôli ochrane životného prostredia sú v Číne čoraz častejšie, čo svedčí o požiadavkách strednej triedy, ktorá chce žiť v čistejšom prostredí a je si vedomá rizík, ktoré znečistenie prináša.AP však súčasne upozornila na častý jav, keď úrady síce vyhovejú občanom a pozastavia projekty výstavby tovární, ale o pár mesiacov sa k ich realizácii "v tichosti" vrátia.Po desiatkach rokov, keď sa v Číne vôbec neriešil problém znečisťovania životného prostredia súvisiaci s priemyselným rastom, sa táto agenda stala vážnou výzvou pre tamojšie komunistické vedenie. Znečisteniu vzduchu sa totiž v Číne pripisuje 1,4 milióna predčasných úmrtí ročne.