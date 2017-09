Čínske veľkobanky prestali klientom z KĽDR poskytovať služby

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 12. septembra (TASR) - Štyri najväčšie čínske banky zastavili poskytovanie finančných služieb klientom zo Severnej Kórey. Uviedli to zdroje z čínskych finančných inštitúcií. O úlohe čínskych bánk hovorí najmä Washington, ktorý stále viac obviňuje Čínu, že v súvislosti s jadrovými skúškami Pchjongjangu nerobí takmer nič.Ako uviedla agentúra Reuters, napätie medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou prudko vzrástlo po tom, ako KĽDR 3. septembra uskutočnila celkovo šiesty a najsilnejší jadrový test. V reakcii na to Bezpečnostná rada OSN uvalila v týchto dňoch na KĽDR nové sankcie zahrňujúce zákaz vývozu textilu z krajiny a obmedzenie dovozu ropy a ropných produktov do nej.Do nepriaznivého svetla sa však zároveň dostali veľké čínske banky. Tie podľa západných mocností fungujú ako sprostredkovateľ na zabezpečovanie finančných tokov do a z komunistickej krajiny.Ako pre Reuters povedal zamestnanec pobočky China Construction Bank (CCB) v provincii Liao-ning na severovýchode Číny, "CCB úplne zakázala obchody so Severnou Kóreou". Dodal však, že zákaz začal platiť už 28. augusta. Zdroj z najväčšej banky sveta, Industrial and Commercial Bank od China (ICBC), zasa uviedol, že banka už dlhšie neumožňuje obyvateľom Severnej Kórey zakladať si nové účty. Podobne postupuje aj voči Iráncom, v obidvoch prípadoch už od polovice júla. Dôvod, ako aj ďalšie informácie, odmietol zverejniť.Podobný postup ako ICBC, teda zákaz zakladať si nové účty, zvolila voči obyvateľom KĽDR aj Agricultural Bank of China (AgBank). Uviedol to pokladník z pobočky banky neďaleko hraníc so Severnou Kóreou. Ani on ďalšie informácie poskytnúť nechcel. Rovnako to platí aj v prípade severokórejských klientov Bank of China.