Čínski a talianski policajti budú spoločne hliadkovať v Benátkach

Benátky. Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Benátky 31. mája (TASR) - Po prvý raz sa v uliciach Mesta lagún, talianskych Benátok, objavia čínski policajti, ktorí tu do 17. júna budú hliadkovať s talianskymi kolegami so zámerom pomôcť im pri kontaktoch s turistami z Ázie.Dvojica policajtov z Pekingu a Šanghaja ovláda taliansky jazyk.Výmena príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorú podporuje Interpol, by mala prispieť k zefektívneniu boja proti kriminalite.Informácie priniesli noviny Nuova Venezia.Taliansko podporuje nasadenie čínskych policajtov v mestách krajiny. Zmiešané hliadky by sa mali v týchto dňoch objaviť aj v Ríme, Miláne a Prate neďaleko Florencie, kde žije početná čínska komunita.