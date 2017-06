Čínsky dlh vyvoláva obavy. Premiér: Finančné riziká sú pod kontrolou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dalian 27. júna (TASR) - Finančné riziká v Čínea vláda by mala splniť aj tohtoročné ciele v oblasti ekonomického rozvoja. Povedal to v prvý deň konania Svetového ekonomického fóra v meste Dalian na severovýchode krajiny čínsky premiér Li Kche-čchiang. Snažil sa tak zmierniť obavy, že rastúci čínsky dlh by mohol negatívne ovplyvniť tohtoročné tempo rastu čínskej ekonomiky.Od finančnej krízy v roku 2008 zaznamenal čínsky dlh prudký vzostup, čo podľa analytikov zo súkromného sektora predstavuje pre čínsku ekonomiku najväčšie potenciálne riziko. Ratingová agentúra Moody's znížila koncom mája úverový rating Číny, prvýkrát od roku 1989, pričom dôvodom bol práve rastúci dlh krajiny a Medzinárodný menový fond (MMF) v polovici júna vyzval Peking na zvýšenie úsilia s cieľom dostať dlh pod kontrolu.Zatiaľ čo v roku 2007 dosahoval dlh Číny približne 160 % hrubého domáceho produktu (HDP), za minulý rok sa odhaduje na úrovni okolo 260 % HDP. Neobvykle vysoký dlh pre rozvíjajúcu sa ekonomiku vyvoláva obavy z nástupu ďalšej krízy. Regulačné úrady preto vyzvali banky, aby pozorne sledovali dlžníkov, najmä tých, ktorí nakupujú aktíva v zahraničí, či sú schopní svoje záväzky splácať.Podľa čínskeho premiéra však nie je dôvod na veľké obavy.povedal Li Kche-čchiang na stretnutí s čínskymi a zahraničnými podnikateľmi.dodal. Svetové ekonomické fórum sa v meste Dalian koná od dnešného dňa do 29. júna.Čínsky premiér zároveň uviedol, že Čína jedosiahnuť tohtoročné ciele v oblasti ekonomického rozvoja. MMF odhaduje, že po 6,9-% raste v minulom roku dosiahne rast čínskej ekonomiky v tomto roku 6,7 %. Na porovnanie, v roku 2007 zaznamenala čínska ekonomika rekordné tempo rastu na úrovni 14,2 %.