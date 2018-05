Čínsky expert: Atómová KĽDR sa cíti bezpečne, chce budovať ekonomiku

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. mája (TASR) – Severná Kórea sa s jadrovými zbraňami cíti bezpečnejšie, jej režim sa už nemusí obávať o prežitie, a tak sa bude sústreďovať na hospodársky rozvoj. V rámci konferencie GLOBSEC 2018 Bratislava Forum to v rozhovore pre TASR uviedol čínsky expert na bezpečnostnú politiku a jadrové zbrane Tchung Čao.Stratégia Severnej Kórey podľa čínskeho odborníka pozostávala z dvoch fáz. V tej prvej bolo potrebné zabezpečiť čo najskôr odstrašujúci potenciál v podobe jadrových zbraní, čo sa jej do konca roka 2017 podarilo.povedal odborník z Carnegie Tsinghua Center for Global Policy so sídlom v Pekingu.mieni čínsky expert, podľa ktorého KĽDR nemá v blízkej budúcnosti v pláne vzdať sa jadrových zbraní. Pri svojom jadrovom programe vyjadril Pchjongjang ochotu na veľmi obmedzené ústupky – pozastavenie jadrových a raketových testov či zatvorenie zariadenia na jadrové skúšky, pripomenul Tchung.Podľa neho mal severokórejský vodca Kim Čong-un od začiatku v pláne zaistiť bezpečnosť pre svoj režim pomocou jadrových zbraní, aby potom mohol sústrediť "všetky prostriedky na radikálne hospodárske reformy a rozvoj".poznamenal expert.Kim Čong-un je podľa čínskeho odborníkaod svojho otca Kim Čong-ila a starého otca Kim Ir-sena.povedal Tchung, podľa ktorého KĽDR potrebuje liberalizáciu svojej ekonomiky a otvorenie sa zahraničným investíciám.konštatoval Tchung.Krajiny ako Rusko, Čína či Južná Kórea sa pritom podľa neho snažia vytvoriť prostredie, v ktorom by sa Pchjongjang cítil bezpečne a bol by ochotný otvoriť svoju ekonomiku. Severná Kórea už medzičasom umožnila svojmu súkromnému sektoru hrať dôležitejšiu úlohu v štátnej ekonomike, pričom pri prerozdeľovaní prostriedkov v krajine dostal väčšiu rolu trh.povedal Tchung. V spolupráci s Moskvou a Soulom chce podľa neho Kim Čong-un vybudovať cestné a železničné spojenia s Južnou Kóreu a tiež Čínou.dodal čínsky expert.