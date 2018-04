Čínsky export v marci klesol a vykázal zriedkavý obchodný deficit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 13. apríla (TASR) - Export z Číny v marci nečakane klesol, prvýkrát od februára minulého roka. To vyvoláva otázky ojedného z kľúčových faktorov rastu čínskeho hospodárstva napriek tomu, že obchodný spor medzi ázijskou krajinou a USA sa prehlbuje.Import z Číny pritom minulý mesiac naopak vzrástol viac, ako ekonómovia odhadovali. To zase naznačuje, že domáci dopyt môže byť stále dostatočne pevný na to, aby zmiernil dôsledky akýchkoľvek obchodných šokov.Čína tak v marci vykázala obchodný schodok, čo je v jej prípade veľmi zriedkavý výsledok.Podľa najnovších údajov čínskej colnej správy export z druhej najväčšej svetovej ekonomiky v marci klesol medziročne o 2,7 % na 171,4 miliardy USD (139,09 miliardy eur). Analytici pritom predpovedali Číne nárast exportu o 11,8 %.A zároveň import do Číny sa v marci zvýšil o 14,4 % na 179,1 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že stúpne o 12 %.Výsledkom je marcový deficit obchodnej bilancie Číny vo výške 4,98 miliardy USD namiesto očakávaného prebytku 27,5 miliardy USD.Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 13 % na 15,43 miliardy USD.Vývoz hliníka z Číny v marci tiež vzrástol a bol najväčší od júna 2017, a to tesne predtým, ako Spojené štáty 23. marca zaviedli sadzby na dovoz tohto kovu a ocele.(1 EUR = 1,2323 USD)