Čínsky koncern Geely by sa chcel stať podielnikom Daimlera

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stuttgart 4. februára (TASR) - Čínska automobilka Geely sa chce stať podielnikom nemeckého koncernu Daimler. Na dosiahnutie cieľa však musí prekonať ešte niekoľko prekážok.Číňania sa usilujú získať v Daimleri 3 až 5-% podiel akcií. Informoval o tom čínsky finančný portál China Finance Online (JRJC).Záujem automobilky Geely o vstup do Daimlera nie je prekvapením. Už vlani na jeseň sa údajne konali rozhovory medzi predstaviteľmi oboch spoločností. Číňania plánovali nakúpiť akcie v rámci zvyšovania kapitálu Daimlera. Zástupcovia stuttgartskej automobilky tento zámer odmietli. Nie je známe, či sa teraz automobilka Geely zameria na nákup akcii na burzách.Najväčším zahraničným akcionárom Daimlera je už dlho emirát Kuvajt.Spoločnosť Geely kúpila pred ôsmimi rokmi švédsku automobilku Volvo. Nedávno dala za balík akcií výrobcu Volvo Truks viac ako miliardu eur.Čínska vláda sa z obavy z vypuknutia novej finančnej krízy bráni, aby firmy brali od štátnych bánk ďalšie a ďalšie úvery. Práve tento postup by mohol byť prekážkou, aby Geely mohla vstúpiť do koncernu Daimler.Proti nákupu najkvalitnejších firiem EÚ Číňanmi sa stavajú aj vlády jej členských krajín. Obávajú sa, že čínskym štátnym firmám ide o získanie progresívnych technológií, ktorých využívanie by sa v budúcnosti mohlo obrátiť proti strategickým záujmom Európy. A Daimler, výrobca kvalitných áut s dlhoročnou históriou ich už mnoho má a ďalšie vyvíja.