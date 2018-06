Čínsky podnikateľ Li môže prísť o AC Miláno, nesplnil termín splátky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 22. júna (TASR) - Čínsky väčšinový akcionár talianskeho futbalového klubu AC Miláno nesplnil termín na zaplatenie záverečnej čiastky, ktorú mal na základe dohody investovať do klubu.Podnikateľ Jung-chung Li kúpil slávny tím Serie A minulý rok v apríli od bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho za 740 miliónov eur s tým, že v najbližších troch rokoch prinesie kapitálové investície do klubu. V piatok však nezaplatil zostávajúcu splátku vo výške 32 miliónov eur z celkového zvýšenia kapitálu o 120 miliónov.Nesplnenie termínu pravdepodobne prinúti americkú investičnú spoločnosť Elliott, od ktorej si Li požičal pri kúpe 300 miliónov eur, zaplatiť splátku. Podľa viacerých zdrojov sa môže stať, že keď Li nesplatí spoločnosti Elliott 32 miliónov do konca júna, stane sa americká spoločnosť vlastníkom klubu. Informovala o tom agentúra DPA.