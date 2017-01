Čínsky prezident odmietol ochranárstvo,v obchodnej vojne nikto nevyhrá

Čínsky prezident Si Ťin-pching Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 17. januára (TASR) - Obchodná vojna neprinesie úžitok nikomu a protekcionizmus povedie iba do slepej uličky. Povedal to počas otváracieho prejavu na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose čínsky prezident Si Ťin-pching. Práve nástup protekcionizmu je kľúčovou témou fóra.povedal čínsky prezident.poukázal Si Ťin-pching na dôsledky ochranárskych opatrení. Čínsky prezident síce priamo nemenoval USA alebo novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, podľa pozorovateľov však jednoznačne reagoval na Trumpov odmietavý postoj k medzinárodným obchodným dohodám, ako aj na jeho tvrdé reakcie voči Číne a jej obchodnej politike. Zo siedmich bodov Trumpovho plánu v oblasti obchodu sa tri týkajú práve Číny.povedal Si Ťin-pching. Uznal, že globalizácia viedla k veľkým príjmovým rozdielom a k iným problémom, ako však dodal, mala by sa skôr dôsledne usmerňovať, a nie zatracovať.uviedol.Svetové ekonomické fórum, ktoré sa dnes začalo, potrvá v Davose do piatka. Zúčastňuje sa na ňom okolo 3000 politikov, finančníkov, podnikateľov, vedcov a aktivistov, ktorí plánujú v rámci neho diskutovať o problémoch prispievajúcich k rastu populizmu po celom svete. Sú to najmä rastúce príjmové rozdiely a technologický rozvoj, ktorý vedie k strate pracovných miest.