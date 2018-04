Čínsky prezident Si Ťin-pching čoskoro navštívi Pchjongjang

Čínsky prezident Si Ťin-pching s manželkou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Peking 18. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa pripravuje na návštevu severokórejského Pchjongjangu, ktorá by sa mala uskutočniť už "čoskoro". Informovala o tom americká televízia CNN s odvolaním sa na dobre informovaného nemenovaného predstaviteľa.V prípade, že by sa takáto cesta naozaj uskutočnila, išlo by o prvú oficiálnu návštevu prezidenta Si Ťin-pchinga v Severnej Kórei, pripomína CNN.Citovaný predstaviteľ uviedol, že k návšteve by mohlo dôjsť už "čoskoro", možno už po pripravovanom stretnutí prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Táto schôdzka by sa podľa očakávaní mohla konať koncom mája alebo začiatkom júna.Kim Čong-un už koncom marca neočakávane navštívil Peking, kde sa stretol so Si Ťin-pchingom. Podľa severokórejských štátnych médií čínsky prezident vtedy prijal Kimovo pozvanie na návštevu Pchjongjangu.Analytici túto návštevu vnímali ako signál otepľovania v tradične blízkych vzťahoch Číny a Severnej Kórey, ktoré sa zhoršili v súvislosti so severokórejským raketovým a jadrovým programom a uplatňovaním hospodárskych sankcií OSN voči KĽDR zo strany Číny.Do Pchjongjangu minulý týždeň pricestoval spolu s delegáciou čínskych umelcov vysokopostavený čínsky diplomat Sung Tchao, predseda oddelenia medzinárodnej politiky Ústredného výboru Komunistickej strany Číny. V sobotu ho prijal vodca Kim Čong-un.