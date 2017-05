Čínsky prezident sľúbil miliardy na budovanie novej hodvábnej cesty

Čínsky prezident Si Ťin-pching Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 14. mája (TASR) - Čína je odhodlaná poskytnúť desiatky miliárd dolárov na projekty súvisiace s budovaním infraštruktúry, ktorá spojí Čínu s Áziou, Európou a Afrikou. Vyhlásil to dnes v Pekingu čínsky prezident Si Ťin-pching v rámci svojho prejavu na slávnostnom otvorení fóra o- One Belt, One Road. Tá sa týka užšej spolupráce jednotlivých svetadielov v oblasti obchodu.Podľa agentúry Reuters, je Si Ťin-pching ochotný investovať do svojho ambiciózneho plánu zahraničnej politiky 124 miliárd dolárov (približne 113 miliárd eur). Dodal, že všetci sú vítaní pripojiť sa k jeho iniciatíve, ktorá podľa neho vytvoríLídri z 29 krajín sveta sa zúčastňujú dvojdňovej konferencie v Pekingu. Nechýbajú ani ruský prezident Vladimir Putin či jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan, ktorí tiež vystúpia počas otváracieho ceremoniálu.USA na fóre zastupuje delegácia vedená Mattom Pottingerom, poradcom prezidenta Donalda Trumpa a riaditeľom pre východnú Áziu v Národnej bezpečnostnej rade (NSC).