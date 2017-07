Čínsky prezident uviedol do funkcie novú správkyňu Hongkongu C. Lamovú

Na archívnej snímke Carrie Lamová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 1. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching uviedol dnes do funkcie novú správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú. Stalo sa tak práve v deň, kedy si táto bývalá britská kolónia pripomína 20. výročie svojho vrátenia Číne. Nová šéfka osobitnej administratívnej oblasti Číny nezložila slávnostnú prísahu v miestnej kantončine, ale mandarínskej čínštine, informovala agentúra DPA.Spolu s ňou bol dnes do úradu uvedený aj jej vládny kabinet. Lamová a členovia novej vlády spoločne prisahali, že budú vo svojom úrade slúžiť záujmom Číny a Hongkongu a budú dodržiavať miestnu ústavu, priblížila agentúra AP.Inaugurácia Lamovej prebehla v hongkonskom kongresovom centre. Nová líderka cestou na ňu na ulici zdravila svojich prívržencov, prevažne starších mužov a ženy, ktorí sa zhromaždili na jej podporu a mávali hongkonskými a čínskymi vlajkami.Zhruba kilometer od miesta jej inaugurácie došlo k potýčkam medzi pomerene malou skupinou aktivistov spájaných s miestnou prodemokratickou opozíciou na jednej a ich odporcami i príslušníkmi polície na druhej strane. Demonštranti na dnes zároveň zvolali aj väčší protest.Pekingom podporovanú političku Lamovú zvolila v marci do funkcie zhruba 1200-členná volebná komisia zložená prevažne z prívržencov čínskej komunistickej vlády.Jej voľba si však vyslúžila aj vlnu kritiky, nakoľko odporcovia systém hlasovania volenia označili za nedemokratický. Ide totiž o názor elitnej skupiny voliteľov a nie vyše 7,3 milióna obyvateľov Hongkongu. Voľbu poznačili tiež obvinenia, že Peking vyvíjal pri hlasovaní tlak aj na samotných členov volebnej komisie.Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v piatok na trojdňovú návštevu Hongkongu, ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia odovzdania Hongkongu pod čínsku správu. Británia odovzdala Pekingu toto ázijské finančné teritórium úderom polnoci dňa 30. júna 1997. Si Ťin-pchingovu návštevu sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.