Čínsky prezident vyzval na pokojné riešenie napätia okolo S. Kórey

Čínsky prezident Si Ťin-pching Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Washington 12. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v noci na dnes povedal, že všetky strany by sa mali vyhýbať vyhláseniam alebo činom, ktoré by zhoršili napätie na Kórejskom polostrove. Informovali o tom dnes čínske štátne médiá.Podľa Bieleho domu sa obaja lídri zhodli, že Severná Kórea. Potvrdili tiež, že nové sankcie OSN voči Pchjongjangu sú "dôležitým a potrebným" krokom k mieru a stabilite na Kórejskom polostrove.Čínska štátna televízia citovala vyjadrenie Si Ťin-pchinga o tom, že Čína i Spojené štáty majú záujem na denuklearizácii Kórejského polostrova.Telefonát lídrov prišiel po týždni čoraz ostrejších vyhlásení z Washingtonu a Pchjongjangu. Severná Kórea ohlásila plány na odpálenie rakiet do oblasti pri americkom tichomorskom ostrove Guam.Trump v piatok varoval, že ak sa severokórejský vodca Kim Čong-un rozhodne zaútočiť na Guam, "naozaj to oľutuje, a oľutuje to veľmi rýchlo".Šéf Bieleho domu nalieha na Čínu, aby vyvíjala tlak na Severnú Kóreu s cieľom zastaviť jej nukleárny zbrojný program, ktorý sa približuje k schopnosti zasiahnuť územie Spojených štátov. Čína je najväčším hospodárskym partnerom a zdrojom humanitárnej pomoci pre KĽDR, zdôrazňuje však, že sama nemôže prinútiť Pchjongjang, aby ukončil svoje programy vývoja jadrových zbraní a rakiet.USA tiež pobúrili Peking, keď tento týždeň ich vojenská loď plávala blízko umelého ostrova, ktorý Čína buduje v spornej oblasti Juhočínskeho mora.Napriek napätiu Biely dom v dnešnom vyhlásení uviedol, že "vzťahy medzi oboma prezidentmi sú mimoriadne blízke a dúfame, že povedú k mierového riešeniu severokórejského problému".Trump sa podľa vyhlásenia tiež teší na "historické" stretnutie so Si Ťin-pchingom v Číne ešte počas tohto roka.