Čínsky prezident vyzval Trumpa na obnovenie rozhovorov s KĽDR

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump (vľavo) a čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 16. januára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v utorok povedal, že všetky zúčastnené strany by mali vytvárať podmienky pre obnovenie rozhovorov so Severnou Kóreou (KĽDR). Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Si Ťin-pching vyzval USA na. Podľa čínskeho lídra treba vytvoriť podmienky na obnovenie rokovaní. Prezidentove výroky priniesla štátna tlačová agentúra Sinchua.Čínsky líder tiež povedal, že dve najväčšie ekonomiky sveta by mali urovnať vzájomné ekonomické a obchodné spory tak, že jedna druhej otvoria trhy aNapätie medzi Severnou a Južnou Kóreou sa zmiernilo tento mesiac, keď sa zástupcovia oboch vlád stretli na diskusiách o účasti Severnej Kórei na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu.