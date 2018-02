Čínsky súkromný sektor zaznamenal v januári najvyšší rast

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 5. februára (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore zaznamenala v januári najprudší rast za posledných sedem rokov, k čomu prispel najmä vývoj v sektore služieb. V stabilnom raste však pokračoval aj výrobný sektor. Uviedla to spoločnosť IHS Markit.Kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti Caixin a IHS Markit pre čínsky súkromný sektor vzrástol v januári na 53,7 bodu z decembrovej úrovne 53 bodov. To znamená zrýchlenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, tempo rastu je najvyššie za sedem rokov.Index nákupných manažérov v sektore služieb sa na začiatku tohto roka zvýšil na 54,7 bodu z 53,9 bodu v decembri. Aj v tomto prípade ide o 7-ročné maximum. Výsledok je najlepší od októbra 2010. Index nákupných manažérov vo výrobnom sektore síce zotrval na decembrovej úrovni 51,5 bodu, je to však stále najvyššia hodnota indexu od augusta.Podľa analytikov zo spoločnosti CEBM Group výsledky za január naznačujú dobrý štart čínskej ekonomiky do roku 2018. Predpokladajú, že dopyt po produktoch výrobného sektora by sa v najbližšom období mal udržať na stabilnej úrovni.