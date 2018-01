Čínsky trh je pre nemecké automobilky čoraz významnejší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 29. januára (TASR) - Čínsky trh sa pre nemecké automobilky stáva čoraz významnejší. Vlani tam koncerny Volkswagen, Daimler a BMW predali 34,9 % z celkového počtu vyrobených vozidiel. V pondelok o tom informovala poradenská podniková spoločnosť Ernst & Young (EY) vo svojej štúdii.V roku 2009 predávali automobilky na čínskom trhu len menej ako 18 % vozidiel zo svojej ročnej produkcie.Od čínskeho trhu najviac závisí Volkswagen. Vlani na ňom umiestnil 40 % svojej produkcie.Trhový podiel troch nemeckých automobiliek po rokoch poklesu v Číne vlani znovu vzrástol. Z celkového počtu všetkých predaných osobných vozidiel dosiahol vyše 22 %.Expert EY Peter Fuss odhaduje, že čínsky trh s automobilmi by mohol v tomto roku vzrásť o 3 až 4 %. Nemeckí výrobcovia by s jeho prírastkom mali udržať krok.V Číne tlačia úrady automobilky do výroby áut s elektrickým pohonom. V roku 2019 majú mať z ročnej produkcie 10 % takýchto vozidiel. Fuss uviedol, že nemecké automobilky si nemôžu dovoliť v tejto oblasti zaostať.