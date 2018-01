Čínsky trh s luxusným tovarom sa zotavuje, výrazne vzrástol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 20. januára (TASR) - Po niekoľkých rokoch útlmu zaznamenal čínsky trh s luxusným tovarom výrazné zotavenie. Ako ukázali najnovšie údaje poradenskej spoločnosti Bain & Company, predaj luxusného tovaru v Číne dosiahol v roku 2017 najvýraznejší rast za šesť rokov a v tomto trende by mal pokračovať aj tento rok.Pre svetové módne značky to znamená povzbudenie, dôležité ale bude, ktoré z nich budú schopné prilákať mladších Číňanov. V poslednom období je totiž hlavným ťahúňom tohto trhu práve miléniová generácia.Tržby z predaja luxusného tovaru v Číne dosiahli minulý rok 142 miliárd jüanov (18,09 miliardy eur). Oproti roku 2016 to predstavuje rast približne o 20 %, uviedla tento týždeň spoločnosť Bain vo svojej správe. To znamená najvýraznejšie tempo rastu od roku 2011, keď trh s luxusným tovarom zasiahlo spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky a rozhodnutie vlády v Pekingu bojovať proti korupcii a okázalému spôsobu života zo strany vládnych úradníkov.Rast z roku 2017 bol zároveň výrazným obratom oproti predchádzajúcim rokom. V rokoch 2014 a 2015 predaj luxusného tovaru klesol a v roku 2016 sa síce vrátil k rastu, ale len slabému. Pod vývoj v roku 2017 sa podpísala najmä oblasť módnych odevov, kozmetiky, klenotov, obuvi a koženého tovaru pre ženy.Pre svetové módne firmy sú Číňania kľúčovými zákazníkmi, keďže na luxusný tovar míňajú najviac na svete. Z toho ťažili spoločnosti ako francúzska LVMH, britská Burberry a Kering, ktorý vlastní značku Gucci. Darilo sa aj výrobcom prémiových značiek alkoholu, medzi nimi francúzskej spoločnosti Rémy Cointreau.Podľa spoločnosti Bain sa pokračovanie výrazného rastu z minulého roka dá očakávať aj tento rok, aj keď tempo rastu pravdepodobne nedosiahne úroveň roka 2017. Firma predpokladá, že rast by sa mohol pohybovať na dolnej úrovni druhej desiatky.Zotavenie trhu by mala ťahať najmä miléniová generácia, teda ľudia vo veku od 20 do 34 rokov. Vzhľadom na záujmy tejto vekovej skupiny očakáva firma Bain podporu najmä oblastí luxusného športového a príležitostného oblečenia. Ako dodala, s novou Čínou prichádzajú na trh aj noví zákazníci, ktorí majú iný profil, iné očakávania a iné chute.