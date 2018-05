Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi chce vstúpiť na burzu

Smartfón značky Xiaomi, ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 5. mája (TASR) - Čínsky výrobca spotrebnej elektroniky Xiaomi mieri na burzu. Spoločnosť vo štvrtok (3. 5.) podala žiadosť o vstup na burzu.Podľa odhadov by prvotná emisia akcií (IPO) mala firme priniesť 10 miliárd USD a ohodnotiť ju na 100 miliárd USD, takže by to mal byť jeden z najväčších vstupov na burzu od prvotnej IPO internetového obchodu Alibaba na newyorskej burze v roku 2014.Firma Xiaomi začala v roku 2010 ako predajca smartfónov. Jej kvalitné telefóny konkurovali nízkou cenou. Aktuálne je štvorkou na globálnom trhu smartfónov. Aktuálne portfólio produktov spoločnosti je rozsiahle, patria do neho napríklad smart televízory, inteligentné reproduktory, wifi routre, domáce spotrebiče alebo svietidlá. Aj napriek diverzifikácii na smartfóny stále pripadá až 70 % z celkových tržieb.Xiaomi vo svojej žiadosti o IPO predložila hospodárske výsledky za uplynulé roky. Tržby v roku 2017 vyskočili o 67 % na 114,6 miliardy CNY (15 miliárd eur). Čistá strata predstavovala 43,9 miliardy CNY po zisku 491,6 milióna CNY v roku 2016. Firma to zdôvodnila emisiou prioritných akcií pre investorov. Prevádzkový zisk však počas uplynulých rokov rástol.