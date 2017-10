Cintoríny v Šali budú cez sviatky strážiť policajti i nové kamery

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica

Šaľa 29. novembra (TASR) – Predĺžené otváracie časy, nainštalované nové bezpečnostné kamery, posilnené hliadky mestskej polície a mestská doprava zadarmo sú súčasťou opatrení, ktoré pripravila šalianska radnica na Sviatok všetkých svätých. Podľa slov Eriky Kollerovej z mestského úradu budú mať počas sviatočných dní pohotovosť aj dobrovoľní hasiči, ktorí budú dávať pozor, aby od zapálených sviečok nevznikali požiare.Mestské cintoríny budú otvorené od 8. do 22.00 h, aby si ľudia mohli očistiť a vyzdobiť hroby svojich blízkych. "Okolie hrobov, o ktoré sa nemá kto starať, však nezostane bez údržby. O dôstojnosť cintorínov sa starajú odborníci, ktorí orezávajú konáre stromov i aktivační pracovníci mesta. Tí zasa zametajú lístie a kosia trávu," uviedla Kollerová.Na cintorínoch už pribudli kontajnery na odpad, no okrem poriadku sa mesto stará aj o bezpečnosť. Na cintoríne v mestskej časti Veča boli namontované nové LED svietidlá a na mestskom cintoríne sa zasa nainštalovali dve nové bezpečnostné kamery. Do prevádzky by mali byť spustené v najbližších dňoch. "Veríme, že počet krádeží sa vďaka kamerám, aj vďaka zvýšenému počtu hliadok mestskej polície, zníži. V prípade podozrenia z trestného činu by ľudia nemali váhať kontaktovať mestskú políciu (MsP)," povedal náčelník MsP Peter Krokavec. Zároveň pripomenul, že by si ľudia nemali nenechávať tašky a cennosti bez dozoru.