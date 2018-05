Čínu pobúrili americké vojenské lode v blízkosti sporných ostrovov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Peking 28. mája (TASR) - Dve vojenské lode amerického námorníctva preplávali v nedeľu v blízkosti sporných ostrovov v Juhočínskom mori, ktoré si nárokuje Čína. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že tento krok vyvolal pobúrenie Pekingu.Raketový torpédoborec USS Higgins a raketový krížnik USS Antietam sa priblížili na vzdialenosť 12 námorných míľ k Paracelským ostrovom. Túto skupinu malých ostrovov kontroluje Čína, ale nároky na ne vznášajú aj Taiwan a Vietnam.Čínske ministerstvo obrany reagovalo na nedeľňajší incident vyhlásením, že americké lode v rozpore s medzinárodným právom vstúpili bez povolenia do čínskych teritoriálnych vôd. Peking do oblasti ihneď vyslal svoje vojenské lode a lietadlá.Spojené štáty dlhodobo trvajú na tom, že v Juhočínskom mori, cez ktoré vedú dôležité námorné trasy, musí platiť režim ako v medzinárodných, a nie ako v teritoriálnych vodách. V posledných rokoch to demonštrujú aj opakovanými plavbami svojich vojnových lodí v blízkosti sporných ostrovov.Čína si robí nároky na takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom argumentuje historickými dôvodmi. Na plavby amerických lodí v blízkosti tamojších ostrovov štandardne reaguje s rozhorčením, ale svoj postoj k danej otázke nemení.