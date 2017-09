Cirkev reagovala na zneužívania detí jej členmi neskoro, priznal pápež

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 21. septembra (TASR) - Katolícka cirkev reagovala neskoro na sexuálne zneužitia detí svojimi kňazmi, zdôraznil dnes vo Vatikáne pápež František. Stalo sa tak pri prijatí členov pápežskej rady na ochranu detí, informoval Vatikánsky rozhlas i svetové tlačové agentúry.Niekdajšia prax, v rámci ktorej duchovných obvinených z pedofílie preradzovali do iných diecéz, prispela k, konštatovala hlava katolíckej cirkvi a dodala, že aj riešenie problému mešká, keď dôjde k omeškaniu jeho uvedomenia si.Škandál okolo sexuálnych zneužití je hroznou skazou pre celé ľudstvo, dotýka sa zraniteľných detí, mladých ľudí a dospelých v každej krajine a každej spoločnosti. Pre cirkev to bola veľmi bolestivá skúsenosť. Cítime hanbu pre zneužitia spáchané vysvätenými služobníkmi cirkvi, vyhlásil František.Pápež pri prijatí informoval, že rozhodol o ponechaní pedofilných káuz v právomoci Kongregácie pre náuku viery v rozpore so zámerom preniesť ich do právomoci súdnych orgánov Svätej stolice. Je to podľa pápeža lepšie riešenie, pretože niektorí si ešte stále neuvedomujú, o aký veľký problém ide. Súčasne pripustil, že prípady tohto typu sa nazhromaždili a viacero káuz čaká už dlhý čas na vyšetrenie a verdikty. V záujme urýchlenia procesu navrhol rozdelenie prípadov podľa závažnosti a pomoc miestnych biskupov pri vyšetrovaní pod vedením vatikánskeho prokurátora, maltského arcibiskupa Charlesa Sciclunu.V prípade maloletých je na rozsudok bez odvolania dostatočné jediné preukázané zneužitie, vyhlásil pápež a poznamenal, že odsúdení sa môžu obrátiť na neho so žiadosťami o milosť, ktorým však nevyhovie.zdôraznil pripomínajúc kauzu talianskeho duchovného, ktorému na začiatku pontifikátu udelil milosť, avšak kňaz sa následne opäť previnil.