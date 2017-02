Čistý deň nepozná oficiálny verdikt o akreditácii, zatiaľ ho neprevzal

Na snímke resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante 13. septembra 2016. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 14. februára (TASR) – Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante stále nemá v rukách verdikt o akreditácii. Rozhodnutie ministerstva práce tak stále nepozná. Pre TASR to povedala Diana Messingerová z advokátskej kancelárie Gereg & Messingerová, ktorá Čistý deň zastupuje. Nechce komentovať neoficiálne správy, ktoré informujú, že resocializačné centrum by nemalo prísť o akreditáciu.Prvostupňové rozhodnutie rezortu prevezme v mene resocializačného zariadenia advokátska kancelária. Zatiaľ tak neurobila. Messingerová zatiaľ nemá informáciu o tom, že by rozhodnutie bolo na pošte. Advokátska kancelária ho plánuje prevziať v čase, keď bude na to zariadenie pripravené. Doručením rozhodnutia na poštu začne plynúť 18-dňová lehota na prevzatie. Rezort práce poslal rozhodnutie poštou vo štvrtok minulý týždeň (9. 2.).povedala Messingerová. O výsledku chce Čistý deň informovať verejnosť. Buď tlačovou konferenciou, alebo tlačovou správou, povedal nedávno šéf resocializačného zariadenia Peter Tománek. Ak by zariadeniu odobrali akreditáciu, pre centrum by to podľa Tománka. Tománek by využil inštitút odvolania sa. Rezort práce tvrdí, že v prípade odobratia akreditácie vie deti okamžite presťahovať.Ministerstvo práce začalo správne konanie o zrušení akreditácie centru v polovici septembra minulého roka. Vziať akreditáciu Čistému dňu mu odporučila akreditačná komisia rezortu.Praktiky v resocializačnom centre dlhodobo kritizovala opozícia. Čistý deň podozrievala z údajného sexuálneho zneužívania svojich klientok. Poslanecký prieskum tiež podľa opozície ukázal, že v oblasti ochrany práv detí "tam dochádza k opakovanému zlyhaniu". Vedenie Čistého dňa obvinenia dlhodobo odmieta.