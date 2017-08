Čistý deň nesúhlasí s odňatím akreditácie, hovorí o protiprávnosti

Na snímke resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante . Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 16. augusta (TASR) - Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante nesúhlasí so zrušením akreditácie. Hovorí o protiprávnosti. Vznesené obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi tohto strediska nie je podľa jeho zástupcov dôvodom na takýto krok.uviedla Zuzana Tománková Miková, ktorá galantské centrum zastupuje. Dôvody na odobratie akreditácie sú podľa nej zo zákona iné - ide o ohrozenie života, zdravia či vývinu dieťaťa v rámci metód práce.Miková Tománková povedala, že vznesenie obvinenia za sexuálne zneužívanie je vážna vec,"Na základe tohto nemôžu byť posudzované metódy našej práce, lebo sa to toho netýka, je to protiprávne," uviedla. Stále podľa nej platí prezumpcia neviny.Informáciu o zrušení akreditácie prinieslo v utorok (15.8.) ministerstvo práce, to si chce ešte počkať na rozhodnutie zo strany akreditačnej komisie. Tento krok sa rozhodlo urobiť po tom, čo jej polícia potvrdila, že v obnovenom trestnom konaní jeho vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi Čistého dňa.Akreditačná komisia má zasadať 23. augusta. Po jej rokovaní bude rozhodnutie o zrušení akreditácie doručené Čistému dňu, oznámil rezort práce. Tománková Miková povedala, že na zasadnutie komisie neboli zástupcovia zariadenia prizvaní.Komisia už raz odporúčala odobrať Čistému dňu akreditáciu, ale minister to neurobil. Podľa ministra Jána Richtera (Smer-SD) vtedy neexistovali žiadne zákonné dôvody na jej odobratie. Podľa rezortu práce v týchto dňoch ale dôvody na odobratie akreditácie nastali.