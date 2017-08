Čistý zisk ČEZ v prvom polroku vzrástol, pomohol predaj akcií MOL

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 8. augusta (TASR) - Čistý zisk českej energetickej skupiny ČEZ vzrástol v 1. polroku medziročne o vyše pätinu na takmer 17 miliárd Kč. Oznámila to dnes spoločnosť vo svojej tlačovej správe. Pod zvýšenie zisku sa veľkou mierou podpísal predaj akcií spoločnosti MOL a predaj nehnuteľností v Prahe. Prevádzkový zisk pred odpismi však zaznamenal pokles.Ako uviedla ČEZ, čistý zisk dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roka 16,7 miliardy Kč (638,62 milióna eur). Medziročne to znamená rast o 21 %. Prevádzkový zisk pred odpismi klesol o 1,8 miliardy na 31,3 miliardy Kč.uviedla spoločnosť ČEZ.Pokles prevádzkového zisku pred odpismi o 1,8 miliardy Kč zodpovedá podľa firmy ČEZ poklesu realizačných cien vyrobenej elektriny. Prevádzkové výnosy dosiahli v 1. polroku 100,9 miliardy Kč a medziročne vzrástli o 2 %.V nadväznosti na úspešný 1. polrok upravil ČEZ tohtoročný výhľad prevádzkového zisku pred odpismi aj čistého zisku smerom nahor. Očistený čistý zisk očakáva na úrovni 19 miliárd Kč, zatiaľ čo pôvodne počítala so 17 miliardami Kč. Čo sa týka prevádzkového zisku pred odpismi, pre vyššiu hrubú maržu z výroby a obchodu v Česku firma ČEZ zlepšila tohtoročný výhľad v tejto oblasti z 52 miliárd na 53 miliárd Kč.