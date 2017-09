Citizens pokazili Feyenoordu návrat do LM, van Bronckhorst: To súper

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rotterdam 14. septembra (TASR) - Návrat futbalistov Feyenoordu Rotterdam do skupinovej fázy Ligy majstrov po 15-ročnej odmlke sa neskončil podľa ich predstáv, s Manchestrom City prehrali na domácom trávniku hladko 0:4."Citizens" sa pustili do svojho súpera hneď od úvodu, už prvá šanca v druhej minúte sa skončila gólom. Hlavička Johna Stonesa prešla napokon pomedzi nohy domáceho obrancu Tonnyho Vilhena. Ďalší presný zásah prišiel o osem minút neskôr, Kyle Walker poslal presnú prihrávku na Sergia Aguera a ten volejom prepálil brankára Feyenoordu.povedal na adresu súpera kormidelník Feyenoordu Giovanni van Bronckhorst.Anglický tím si suverénne šiel za troma bodmi. V 25. minúte využil nevydarenú ofsajdovú pascu Gabriel Jesus, keď bez problémov namieril do odkrytej súperovej brány. Feyenoord sa zatiahol do obrany, ale v zápase ešte raz inkasoval. Po hlavičke sa opäť podarilo presadiť stopérovi Stonesovi.citovala uefa.com Stonesa.Pre úradujúceho holandského šampióna to bola najvyššia domáca prehra v európskych pohároch, naopak Manchestru City sa podarilo vyrovnať najvyššie víťazstvo v LM. Po neúspešnom účinkovaní v predchádzajúcom ročníku Ligy majstrov, keď zverenci Pepa Guardiolu nedokázali uspieť vonku ani v jednom prípade, odštartovali novú edíciu sebavedomým výkonom.uviedol tréner "Citizens" Pep Guardiola.