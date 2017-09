CITO Digital: Nepodceňujte plánovanie firemných procesov, vyhnete sa neželaným dôsledkom

CITO Digital

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Čoraz tvrdšia konkurencia a tlak trhu núti strojárske podniky venovať sa intenzívnejšie plánovaniu výrobných procesov. Nebyť dôsledný, či dokonca zlyhávať v tejto fáze sa nevypláca. Neefektívne naplánované procesy generujú straty a zvyšujú náklady. Naopak, energia a čas venovaný plánovaniu výrazne zníži náklady v realizačnej fáze, pomôže zvýšiť výkon zamestnancov a celkovú produkciu, súčasne minimalizuje komplikácie v celom procese výroby a riadenia zákazky.„Ak si začínate klásť otázky či máte dostatočne vyťažené stroje, k dispozícii všetok potrebný materiál alebo vám majiteľ firmy povie, že výroba vyrába málo, že je potrebné, aby vzrástol objem produkcie, je najvyšší čas zamyslieť sa nad rekonštrukciou vášho plánovacieho systému," hovorí výkonný riaditeľ CITO Digital Kristián Zastko. Vhodný systém plánovania výroby dokáže výrazne zjednodušiť riešenie mnohých ďalších otázok výrobných firiem. Dôležité je, aby systém bol vhodný a prispôsobený konkrétnym potrebám a špecifikám výroby. Pre plánovanie sú dôležité dáta, ktoré sú zozbierané výstupom z väčšiny procesov na ostatných oddeleniach a následne sa spájajú a vyhodnocujú. Plánovanie výroby zabezpečuje efektívne využívanie materiálových zdrojov, výrobných kapacít spoločnosti a externých kooperácií so zreteľom na splnenie termínov klientov v požadovanej kvalite a množstve.Jedinečnosť riešení CITO spočíva v aplikovateľnosti do rôznych informačných systémov podnikov, spolu s individuálnym prístupom a prispôsobením sa špecifikám jednotlivých podnikov. „CITO je expertným nástrojom, ktorý dokáže plánovať výrobu samostatne, alebo dokáže spolupracovať s inými používanými systémami," upresňuje Radovan Benkovský, poverený vedením CITO Digital. Riešenia pokrývajú procesy komplexne, od sledovania potenciálu obchodných príležitostí cez technologickú prípravu výroby, samotnú výrobu až po expedíciu.Program zameraný na zlepšenie plánovania výroby je súčasťou širšieho edukačného konceptu spoločnosti, ktorý bude v seriáli workshopov prinášať školenia na témy vylepšovania jednotlivých výrobných a aj servisných procesov. Hodnotný obsah v prehľadnom grafickom prevedení a inštruktážno-edukačné videá nájdu záujemcovia na webovej stránke: http://procesy.smartfactory.sk „Na základe preferencií klientov sme sa rozhodli pre formát offline workshopu, kde majú záujemcovia možnosť flexibilne sledovať zaznamenanú prezentáciu spojenú s príkladmi a návodmi ako vylepšiť plánovanie procesov vo svojich firmách," informuje Kristián Zastko.___________________________________________________________________________________________CITO Digital, dcérska spoločnosť SOVA Digital, formuje svoje úspešné know-how už od roku 1996. Poskytuje jedinečné riešenia a služby v oblasti podnikového riadenia vyvinuté pre potreby malých a stredných strojárskych firiem a zákazkovo orientovaných spoločností. Unikátnosť CITO spočíva v plnohodnotnom previazaní štandardných funkcií podnikového informačného systému, rozšírených o riadenie procesov spojených s konštrukciou výrobku, tvorby technologickej prípravy výroby, výrobného procesu, správy dát a dokumentácie s previazaním na CAD systémy. CITO riešenia podporuje vysokokvalifikovaný servis s bezkonkurenčnou podporou zákazníkov pri zavádzaní a prevádzke riešení. CITO Digital spolu so SOVA Digital prichádzajú s platformou CITO 4.0, ktorej cieľom je pomôcť zákazníkom prepojiť vznikajúci svet inteligentných digitálnych zariadení s procesmi a ľuďmi, vďaka nim udržať konkurencieschopnosť a významne zlepšiť obchodné výsledky firiem.