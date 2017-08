Civilisti v Rakke sú pod paľbou, varuje Amnesty International

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 24. augusta (TASR) - Tisíce civilistov uväznených v severosýrskej Rakke sú pod paľbou zo všetkých strán, keďže boj o toto hlavné mesto samozvaného kalifátu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vstupuje do záverečnej fázy. V dnes zverejnenej správe to konštatuje ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).Organizácia vo svojej správe dokumentuje, ako zahynuli a utrpeli zranenia stovky civilistov odvtedy, čo sa v júni začala ofenzíva na dobytie Rakky od IS. Niektorí z tých, ktorým sa z mesta podarilo dostať preč, pre AI uviedli, ako ostreľovači IS strieľali po každom, kto sa pokúsil o útek. Ľudí taktiež ohrozovali výbušniny, ktoré nastražili islamisti.Okrem toho boli civilisti pod neustálou delostreleckou paľbou a náletmi Spojenými štátmi vedenej koalície bojujúcej po boku Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré združujú kurdské a arabské milície.povedala konzultantka Amnesty International pre krízové situácie Donatella Roverová, ktorá viedla vyšetrovanie.AI sa v správe venuje aj sýrskym a ruským silám. Svedkovia totiž opísali, ako sýrska armáda s podporou Ruska ostreľovala civilistov v dedinách a táboroch južne od Rakky. Údajne použili aj medzinárodne zakázané kazetové bomby.