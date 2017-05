Civilistom v irackom Mósule chýbajú potraviny, lieky a voda

Obyvatelia irackého Mósulu, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad/Mósul 29. mája (TASR) - Desaťtisíce civilistov v irackom Mósule, ktorého časť je stále pod kontrolou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), čelia akútnemu nedostatku potravín, vody a liekov. Až 200.000 ľudí sa stále nachádza v starom mósulskom meste a troch ďalších okresoch, ktoré okupuje IS. Uviedla to koordinátorka humanitárnych operácií OSN v Iraku Lise Grandeová, ktorú dnes citovala agentúra Reuters.Iracká armáda predtým vyhlásila, že spustila novú ofenzívu, aby dobyla militantmi obsadené zóny na západnej strane rieky Tigris. "Pôjde to však pomaly", povedal pre agentúru Reuters iracký vládny poradca.Iracké vládne sily distribuujú letáky, prostredníctvom ktorých vyzývajú rodiny, aby z bojovej zóny utiekli. Mnohí civilisti však zo strachu stále ostávajú na mieste. Utečenci z Mósulu hovoria o dramatickom nedostatku potravín a liekov a obmedzenom prístupe k vodným zdrojom.Asi 700.000 ľudí, čo je približne tretina pôvodného obyvateľstva Mósulu, už z mesta utiekla. Útočisko hľadajú u príbuzných, priateľov, alebo v utečeneckých táboroch.Irackej armáde a jej spojencom sa podarilo vytlačiť bojovníkov IS z východnej časti Mósulu a okolitých oblastí. Boje na západe mesta ležiaceho na rieke Tigris, ktoré je poslednou baštou IS v Iraku, stále pokračujú.