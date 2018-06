Číž: Je tu devalvácia politikov,že ak rozhodujú, je to automaticky zle

Na archívnej snímke Miroslav Číž. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Koaličný poslanec Miroslav Číž (Smer-SD) odmieta devalváciu politikov tvrdením, že ak o niečom rozhodujú, je to automaticky zle. Povedal to počas rozpravy k návrhu novely zákona o RTVS, ktorý má preniesť voľbu generálneho riaditeľa tejto inštitúcie z parlamentu na zbor voliteľov. Právnu normu predložili exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) a opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený).Číž zároveň na adresu svojho straníckeho kolegu Maďariča uviedol, že na poslaneckom klube Smeru-SD sa o tomto návrhu nehovorilo a nikto nežiadal klub o podporu.pýtal sa Číž.Na adresu Poliačika zase povedal, že za jeho konaním je čisto politický záujem.konštatoval.Maďarič vo faktickej poznámke Čížovi odkázal, že má dar urobiť zúrivý konflikt aj pri návrhu, ktorý bol predložený ako odborný.odporučil.Ján Budaj (OĽaNO) si myslí, že RTVS sa síce tu i tam politicky zneužíva, ale takéto médiá už podľa jeho slov nemajú monopol na informácie, ako to bolo v 90. rokoch.apeloval. Budaj sa zároveň domnieva, že ľudia hľadajú nové médiá, ak RTVS personálne kolabuje, a zanikla tam investigatíva. Istotu, že sa znovu objaví tak, ako bolo sľúbené, nemá podľa neho nikto.