Čižnár:Ak sa splnia podmienky,dohodovacie konanie Daniela L. sa obnoví

Bratislava 6. júna (TASR) - Nie je pravdou, že by Generálna prokuratúra (GP) SR zakazovala uzavrieť dohodu o vine a treste v prípadoch dopravných nehôd, pri ktorých zomrel chodec. Zdôraznil to dnes generálny prokurátor Jaromír Čižnár na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR na margo prípadu obvineného exposlanca Daniela L., ktorému GP zamietla dohodu o vine a treste.vysvetlil Čižnár.Poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) však tvrdil, že bol vydaný pokyn neuzatvárať dohody o vine a treste, ak došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bol usmrtený chodec.reagoval generálny prokurátor.Podľa jeho slov ak budú v kauze Daniela L. splnené podmienky, je tam otvorená cesta k dohode.uistil Čižnár.Jeho námestník pre trestný úsek Peter Šufliarsky, ktorý stál za zamietnutím spomínanej dohody, potvrdil, že na ňu neboli splnené podmienky.uistil.TV JOJ a TV Markíza koncom mája informovali, že generálna prokuratúra zamietla obvinenému Danielovi L. dohodu o vine a treste. Dôvodom je, že sa nepriznal k spáchaniu skutku a neuznal si vinu, čím nesplnil zákonné podmienky na konanie o dohode o vine a treste.Daniel L. mal nehodu 19. septembra 2016. Vo večerných hodinách na Vajnorskej ulici v Bratislave zrazil 72-ročného muža, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel. Policajti ešte v ten večer robili na mieste vyšetrovacie úkony, ako aj rekonštrukciu nehody. Daniel L. sa po nehode vzdal poslaneckého mandátu. Polícia ho v januári tohto roku obvinila.