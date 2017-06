Čižnár hovorí o generálnej prokuratúre, poslanci sa prekárajú o RTVS

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár referuje poslancom Národnej rady SR o činnosti svojho úradu za minulý rok. Diskusia sa však chvíľu uberala iným smerom, ako by Čižnár čakal. Poslanci sa prekárali o voľbe šéfa RTVS, v ktorej zvíťazil súčasný šéf TASR Jaroslav Rezník a vystrieda tak Václava Miku.Opozícia obviňuje koalíciu z hlasovania s kotlebovcami. Stranu ĽSNS označuje za štvrtého koaličného partnera strán Smer-SD, SNS a Mosta-Híd. Kotlebovci sa podľa opozície teda nemusia báť zrušenia, lebo koalícia ich potrebuje, keď jej chýbajú hlasy. Návrh na zrušenie ĽSNS dal Čižnár.Koalícia obvinenia zo spájania sa s kotlebovcami odmieta. Martin Glváč zo Smeru-SD zdôraznil, že Rezník by bol zvolený aj bez hlasov kotlebovcov, čo podľa jeho slov zabezpečila koalícia.Čižnár poslancov informoval, že prokuratúra si v roku 2016 plnila svoje zákonné úlohy, zlepšila sa rýchlosť trestného konania a podarilo sa ukončiť veľkú časť trestných vecí, kde vyšetrovanie trvalo viac ako dva roky.Prokuratúra v dokumente ďalej konštatuje, že osobitná pozornosť sa venovala daňovým trestným činom, kde vzrástol objem zaistených finančných prostriedkov oproti roku 2015. Čižnár je zároveň opätovne nespokojný s tým, ako sa vyšetruje domáce násilie. Podľa neho sa tieto prípady zle dokumentujú a bagatelizujú sa tak, aby išlo o priestupky. On sám by bol spokojný, keby bola objasnená aspoň polovica týchto skutkov.Zároveň priznal, že aj v roku 2016 pokračovali problémy v disciplinárnych konaniach. "Stále sa nepodarilo ukončiť všetky disciplinárne stíhania prokurátorov, ktoré sa začali ešte v rokoch 2013 a 2014," upozornil generálny prokurátor. Čižnár tu spomínal dlhodobé účelové maródky stíhaných prokurátorov, počas ktorých lehota ubiehala, až bol skutok napokon premlčaný. Ako pozitívum preto vníma, že v súčasnosti sa už premlčacia lehota počas dlhodobej práceneschopnosti pozastaví.