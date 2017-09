Čižnár odpovedá na Harabinovu kritiku: Nemal by byť vôbec sudcom

Na snímke je Štefan Harabin. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 8. septembra (TASR) – Štefan Harabin by nemal byť nielen sudcom Najvyššieho súdu SR, ale sudcom vôbec. Domnieva sa generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý to uviedol v reakcii na Harabinovu kritiku jeho stanoviska k prípadu košického výtvarníka Ľuboša L.Generálny prokurátor vyjadril v stanovisku 4. septembra znechutenie nad podľa neho účelovou politizáciou prípadu zo strany niektorých politikov. Tí ho vyzvali, aby disciplinárne postihol prokurátora, ktorý požadoval väzbu výtvarníka. Výzvu Čižnár označil za absurdnú, keďže tí istí politici podľa neho nežiadajú prijatie disciplinárnych opatrení aj voči sudcom, na základe verdiktov ktorých sú opakovane prepúšťané, respektíve oslobodzované osoby údajne patriace k mafiánskym skupinám.Na výrok zareagoval Harabin, podľa ktorého ide zo strany Čižnára o právnu schizofréniu.citoval Harabina portál Hlavné správy.Sudca NS ďalej vyslovil presvedčenie, že Čižnárdomnieva sa bývalý predseda Najvyššieho súdu a Súdnej rady. Pripomenul, že prokurátor je len procesná strana v konaní a podľa ústavy s konečnou platnosťou rozhodujú súdy. Stanovisko Čižnára Harabin označil za hrubý zásah do nezávislosti justície.reagoval dnes na tieto slová generálny prokurátor.pripomenul vo svojom písomnom stanovisku.vyjadril presvedčenie Čižnár.doplnil generálny prokurátor.