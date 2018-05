Clá na európsku oceľ a hliník USA môže oznámiť v najbližších hodinách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Vláda USA plánuje splniť svoje hrozby a uvaliť na európsku oceľ a hliník dovozné clá, pričom svoje plány by Washington mal oznámiť vo štvrtok ráno amerického času. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré tak potvrdili skoršie informácie amerického denníka The Wall Street Journal.Rozhodnutie by tak malo padnúť o niečo skôr, než sa očakávalo, keďže výnimka z dovozných ciel pre EÚ a niekoľko ďalších krajín platí do konca mája a Washington tak má čas do piatka rána. Ako uviedla agentúra Reuters, podľa dvoch zdrojov Washington plánuje informáciu o uvalení ciel zverejniť už vo štvrtok ráno, termín sa však stále môže zmeniť.Americký prezident Donald Trump zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka 23. marca, v prvom prípade vo výške 25 %, v druhom 10 %. Na niektoré krajiny, vrátane krajín EÚ, však USA poskytli dočasnú výnimku, najskôr do 1. mája, následne ju predĺžili do 1. júna s cieľom vytvoriť priestor na rokovania. Trvalé vyňatie spod ciel, čo žiada Brusel, sa však podľa všetkého docieliť nepodarí. Brusel síce ponúkol Washingtonu výmenou za trvalé vyňatie spod ciel určité obchodné úľavy, tie však Washingtonu nestačia.