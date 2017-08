Člen Dozornej rady VšZP Klimek zverejnil vlastný ozdravný plán

M. Klimek, člen Dozornej rady VšZP napísal knihu o chorobách a liečení slovenského zdravotníctva Foto: Marcel Klimek Foto: Marcel Klimek

Bratislava 8. augusta (OTS) - Ľudia by mali dostať časť svojich odvodov naspäť, ak vďaka zdravému životnému štýlu nebudú v priebehu roka odkázaní na pomoc lekárov. Navrhuje to podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcel Klimek. V čase neistého osudu ozdravného plánu VšZP zverejnil vlastný návrh riešenia problémov slovenského zdravotníctva: obmedzenie zisku zdravotných poisťovní podľa modelu dôchodkových správcovských spoločností, aktualizácia cien zdravotníckych výkonov po dvanástich rokoch (zreálnenie tzv. bodovníka), zavedenie bonusu pre poistencov, ktorí v priebehu roka zaplatili na odvodoch viac, ako nakoniec vyčerpali absolvovaním vyšetrení alebo iných výkonov. To sú len tri z desiatich kľúčových opatrení, ktoré Marcel Klimek vo svojej novej knihe navrhuje na základe porovnávania modelov a dát z najvyspelejších štátov sveta združených v organizácii OECD.," povedal na uvedení knihy CHOROBOPIS A LIEČBA SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (Desatoro pre kvalitnú bezplatnú zdravotnú starostlivosť) prezident Slovenskej lekárskej komory," doplnil predseda Lekárskeho odborového združenia," dodala predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiekKniha Ing. M. Klimeka na 154 stranách opisuje príčiny krízového stavu slovenského zdravotníctva, predkladá návrhy štyroch okamžitých a šiestich dlhodobých riešení, ktorých výsledkom má byť kvalitnejšie starostlivosť bez ďalších poplatkov nad rámec odvodov, tak, ako to garantuje Ústava SR.Zaujímavosťou je aj zoznam najziskovejších firiem, ktoré profitujú na zadĺženom systéme. Autorom kresby na obálke je známy karikaturista Martin "Shooty" Šútovec, ktorého už známe obrázky na tému slovenského zdravotníctva sú príjemným oživením analytickej publikácie.Knihu CHOROBOPIS A LIEČBA SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (Desatoro pre kvalitnú bezplatnú zdravotnú starostlivosť) si môžete objednať na stránke www.marcelklimek.sk