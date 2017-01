Člen Trumpovho tímu telefonicky rokoval koncom roka s ruským vyslancom

Ruský prezident V. Putin a novozvolený prezident USA D. Trump (kombosnímka) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. januára (TASR) - Vysokopostavený člen štábu víťaza prezidentských volieb v USA, republikána Donalda Trumpa, absolvoval koncom decembra rozhovor s ruským veľvyslancom v USA.Predmetom rozhovoru Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna s ruským diplomatom Sergejom Kisľakom z 28. decembra 2016 bola príprava telefonického rozhovoru nového prezidenta USA s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Telefonát sa má uskutočniť po Trumpovej inaugurácii do úradu, vysvetlil dnes Trumpov hovorca Sean Spicer.Nemenované zdroje v Trumpovom tíme sa však pre denník Washington Post vyjadrili, že reč bola aj o možnej účasti zástupcov Trumpovej administratívy na mierových rokovaniach o Sýrii, a to spolu s Ruskom, Tureckom a Iránom.Rozhovor sa mal odohrať deň pred tým, ako Spojené štáty podnikli opatrenia proti Rusku za jeho zasahovanie do prezidentských volieb v USA v podobe počítačového útoku na mailové kontá predstaviteľov Demokratickej strany. Podľa denníka Washington Post sa spomínaný telefonát odohral v deň oznámenia sankcií voči Rusku v podobe vyhostenia ruských diplomatov z USA. V takom prípade by telefonát mohol byť vnímaný aj ako porušenie zákona.Administratíva odstupujúceho prezidenta USA Baracka Obamu mala s Ruskom napäté vzťahy kvôli vývoju v Sýrii. Rusko a Turecko zasa Spojené štáty vylúčili zo svojich nedávnych diskusií o možnostiach urovnania tohto konfliktu.Hovorca Bieleho domu Josh Earnest v noci nadnes uznal, že kontakt s predstaviteľom veľvyslanectva cudzieho štátu "nemusí byť nutne nezvyčajný - záleží na tom, o čom a kedy sa rokovalo".Ruské veľvyslanectvo v USA sa ku kauze odmietlo vyjadriť.Trump počas predvolebnej kampane brojil za otvorenosť a tesnejšie vzťahy s Ruskom, ktoré teraz čelí obvineniu zo zasahovania do volieb v USA i podozreniam, že "ruskí agenti" na Trumpa zbierali kompromitujúce materiály.