Člena 5. pluku špeciálneho určenia ocenil veľvyslanec USA za chrabrosť

Polomka 1. júna (TASR) – Medailu uznania Spojených ozbrojených zložiek USA za chrabrosť si dnes v horehronskej obci Polomka prevzal z rúk amerického veľvyslanca v SR Adama Sterlinga člen 5. pluku špeciálneho určenia. V roku 2015, v noci zo 7. na 8. augusta, jeho pohotová reakcia na komplexný útok na Kemp Integrity v Afganistane mala priamy vplyv na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti stoviek príslušníkov ozbrojených síl z viacerých krajín dislokovaných v Kempe.Tento mimoriadny čin chrabrosti ocenil americký veľvyslanec v rámci dnešného slávnostného ceremoniálu v Polomke, kde spoločne s britským veľvyslancom Andrewom Garthom odhalil pamätnú tabuľu s menami Američanov a Britov zo špeciálnych jednotiek, ktorí počas SNP pôsobili na okupovanom území.Hlavnou úlohou americko-britskej misie bola záchrana amerických a britských pilotov, ktorých počas druhej svetovej vojny zostrelili a skrývali sa. Jednotka OSS s takmer 40 členmi spolupracovala s partizánmi i s velením Povstania. Po potlačení SNP sa jej členovia skrývali v horách nad obcou, kde ich Nemci našli a zajali. Sedemnásti z nich našli smrť v koncentračných táboroch.Podľa amerického veľvyslanca načasovanie udelenia ocenenia vojakovi z 5. pluku špeciálneho určenia v rámci dnešnej udalosti len podčiarkuje spojenectvo USA a SR, ktoré siaha až do minulosti.priblížil Sterling.opísal udalosť ocenený príslušník 5. pluku špeciálneho určenia. Bola to jeho v poradí už tretia misia v Afganistane.Ocenenie je pre neho veľkou cťou. V kempe boli vojaci z väčšiny krajín NATO, on tam bol vtedy ako jediný Slovák. Zahynul tam jeho americký kolega. Američania boli vedúcou národnosťou tejto operácie a ocenenie vníma aj v tejto súvislosti.